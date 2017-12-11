FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Ionis Pharma Says Roche Has Exercised Option To License IONIS-HTT(Rx)
Sections
Featured
Nifty falls below 10,300 level; lenders fall, metals gain
Live
Market Jockey
Nifty falls below 10,300 level; lenders fall, metals gain
Bangladesh police looking for family of NY bombing suspect
U.S.
Bangladesh police looking for family of NY bombing suspect
England on the brink at WACA house of pain
The Ashes
England on the brink at WACA house of pain
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Regulatory News
December 11, 2017 / 12:10 PM / Updated 20 hours ago

BRIEF-Ionis Pharma Says Roche Has Exercised Option To License IONIS-HTT(Rx)

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 11 (Reuters) - Ionis Pharmaceuticals Inc:

* IONIS PHARMACEUTICALS LICENSES IONIS-HTT RX TO PARTNER FOLLOWING SUCCESSFUL PHASE 1/2A STUDY IN PATIENTS WITH HUNTINGTON‘S DISEASE

* IONIS PHARMA SAYS ROCHE HAS EXERCISED OPTION TO LICENSE IONIS-HTT(RX)

* IONIS PHARMACEUTICALS INC - ROCHE WILL NOW BE RESPONSIBLE FOR ALL DEVELOPMENT AND COMMERCIAL ACTIVITIES FOR IONIS-HTT(RX)

* IONIS PHARMACEUTICALS INC - IN CONJUNCTION WITH DECISION TO LICENSE IONIS-HTT(RX), IONIS EARNED A $45 MILLION LICENSE FEE FROM ROCHE. Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.