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February 12, 2018 / 7:24 AM / a day ago

BRIEF-IQE Appoints KPMG LLP As New Auditor

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 12 (Reuters) - Iqe Plc:

* APPOINTS KPMG LLP (“KPMG”) AS ITS NEW AUDITOR, FOLLOWING A COMPETITIVE REVIEW PROCESS IN DECEMBER 2017​

* ‍KPMG WILL AUDIT COMPANY‘S 2017 FINANCIAL RESULTS, WHICH ARE DUE TO BE PUBLISHED ON 20 MARCH 2018​

* ‍KPMG REPLACES PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP (“PWC”) WHO HAD ACTED AS IQE‘S AUDITORS SINCE 2005​

* ‍PWC PROVIDED COMPANY WITH A WRITTEN STATEMENT -NO MATTERS WHICH NEEDED TO BE BROUGHT TO ATTENTION OF COMPANY‘S MEMBERS, CREDITORS OR DIRECTORS​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Bangalore.newsroom@thomsonreuters.com)

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