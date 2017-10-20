BRIEF-IQE says on track to deliver full year expectations

Oct 20 (Reuters) - IQE Plc:
* RECENTLY ENGAGED SERVICES OF TAX FIRM TO ASSIST WITH A ROUTINE US TAX FILING FOR YEAR ENDED 2016
* UNEXPECTEDLY, EXERCISE HAS IDENTIFIED TAXES DUE IN US RELATING TO PROFITS OF AN OVERSEAS SUBSIDIARY FOR YEARS ENDING 2013, 2014, 2015 AND 2016
* FIRM HAS ESTIMATED TAX DUE AS ABOUT £4.2M, AND IS IN PROCESS OF CALCULATING ACTUAL AMOUNT, WHICH MAY TAKE UP TO 4 WEEKS
* IT IS BELIEVED THAT NO SIMILAR TAX LIABILITY ARISES IN 2017
* THERE IS NO IMPACT, OR ADDITIONAL TAX PAYABLE, ON EXPECTED TRADING RESULTS FOR 2017
* GROUP IS ON TRACK TO DELIVER FULL YEAR EXPECTATIONS, INCLUDING THAT OF NET DEBT Source text for Eikon: Further company coverage: (Bengaluru Newsroom: +91 80 6749 1136)