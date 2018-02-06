BRIEF-Iradimed Corporation Q4 EPS $0.02

Feb 6 (Reuters) - Iradimed Corp:
* IRADIMED CORPORATION ANNOUNCES FOURTH QUARTER 2017 FINANCIAL RESULTS
* Q4 NON-GAAP EARNINGS PER SHARE $0.10
* Q4 GAAP EARNINGS PER SHARE $0.02
* Q4 REVENUE $6.7 MILLION VERSUS $6.0 MILLION
* SEES FY 2018 NON-GAAP EARNINGS PER SHARE $0.33 TO $0.38
* SEES Q1 2018 NON-GAAP EARNINGS PER SHARE $0.06 TO $0.07
* SEES FY 2018 GAAP EARNINGS PER SHARE $0.22 TO $0.27
* SEES Q1 2018 GAAP EARNINGS PER SHARE $0.04 TO $0.05
* SEES FY 2018 REVENUE $29.3 MILLION TO $30 MILLION
* SEES Q1 2018 REVENUE $6.8 MILLION TO $6.9 MILLION
* NET INCOME FOR Q4 AND FULL YEAR 2017 WAS NEGATIVELY IMPACTED AS A RESULT OF TAX CUTS AND JOBS ACT
* REDUCTION IN U.S. FEDERAL CORPORATE TAX RATE EXPECTED TO POSITIVELY IMPACT IRADIMED‘S FUTURE EARNINGS Source text for Eikon: Further company coverage: