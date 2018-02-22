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February 22, 2018 / 12:34 PM / a day ago

BRIEF-Iridium Q4 Earnings Per Share $1.10

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 22 (Reuters) - Iridium Communications Inc:

* IRIDIUM ANNOUNCES FOURTH-QUARTER AND FULL-YEAR 2017 RESULTS; COMPANY ISSUES 2018 OUTLOOK

* Q4 EARNINGS PER SHARE $1.10

* Q4 REVENUE $115.5 MILLION

* ‍EXPECTS TOTAL SERVICE REVENUE OF APPROXIMATELY $440 MILLION FOR FULL-YEAR 2019​

* ‍EXPECTS OEBITDA MARGIN OF APPROXIMATELY 60% IN 2019​

* ‍EXPECTS TOTAL SERVICE REVENUE GROWTH BETWEEN 10% AND 12% FOR FULL-YEAR 2018​

* SEES ‍FULL-YEAR 2018 OEBITDA BETWEEN $280 MILLION AND $290 MILLION​

* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.10, REVENUE VIEW $111.7 MILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage:

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All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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