BRIEF-Iridium Q4 Earnings Per Share $1.10

Feb 22 (Reuters) - Iridium Communications Inc:
* IRIDIUM ANNOUNCES FOURTH-QUARTER AND FULL-YEAR 2017 RESULTS; COMPANY ISSUES 2018 OUTLOOK
* EXPECTS TOTAL SERVICE REVENUE OF APPROXIMATELY $440 MILLION FOR FULL-YEAR 2019
* EXPECTS TOTAL SERVICE REVENUE GROWTH BETWEEN 10% AND 12% FOR FULL-YEAR 2018
* SEES FULL-YEAR 2018 OEBITDA BETWEEN $280 MILLION AND $290 MILLION
* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.10, REVENUE VIEW $111.7 MILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage: