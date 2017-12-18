FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-IRobot Announces Agreement With Black & Decker In Patent Dispute
Sections
Featured
England face postmortem after Ashes capitulation
ASHES
England face postmortem after Ashes capitulation
Congress poised to approve biggest tax overhaul in 30 years
U.S.
Congress poised to approve biggest tax overhaul in 30 years
How a secretive police squad racked up kills in Duterte's drug war
Special Report
REUTERS INVESTIGATES
How a secretive police squad racked up kills in Duterte's drug war
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Regulatory News
December 18, 2017 / 5:41 PM / a day ago

BRIEF-IRobot Announces Agreement With Black & Decker In Patent Dispute

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 18 (Reuters) - IRobot Corp:

* IROBOT ANNOUNCES AGREEMENT WITH BLACK & DECKER IN PATENT DISPUTE

* IROBOT - ‍AS PART OF DEAL, BLACK & DECKER TO DISCONTINUE SALES OF ALL HOME ROBOTIC VACUUMS FOR CERTAIN PERIOD AFTER SELLING THROUGH EXISTING INVENTORY​

* IROBOT CORP - REMAINING TERMS OF SETTLEMENT ARE CONFIDENTIAL

* IROBOT CORP - ‍AS PART OF AGREEMENT, IROBOT AGREED TO REMOVE BLACK & DECKER FROM PENDING U.S. INTERNATIONAL TRADE COMMISSION INVESTIGATION​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Bengaluru Newsroom: +91 806 749 1136)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.