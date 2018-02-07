FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Market Jockey
Budget 2018
India Insight
Company Results
Reuters Investigates
Bollywood
The Wider Image
Commentary
Technology
Sports
South Asia
Pictures
#Regulatory News
February 7, 2018 / 2:29 PM / Updated 18 hours ago

BRIEF-Israeli Tax Authority Issues Tax Ruling On Galmed Pharma's Unit

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 7 (Reuters) - Galmed Pharmaceuticals Ltd:

* GALMED PHARMACEUTICALS -ISRAELI TAX AUTHORITY ISSUED TAX RULING GRANTING CO‘S UNIT “PREFERRED TECHNOLOGICAL ENTERPRISE” STATUS, SUBJECT TO CONDITIONS

* GALMED PHARMACEUTICALS - GRANT OF “PREFERRED TECHNOLOGICAL ENTERPRISE” STATUS MEANS UNIT TO BE SUBJECT TO REDUCED ISRAELI CORPORATE TAX RATE

* GALMED PHARMACEUTICALS - TAX RULING APPLIES FOR 5 YRS UNTIL 2022, MAY BE EXTENDED FURTHER SUBJECT TO MEETING SOME REQUIREMENTS - SEC FILING Source text for Eikon: (bit.ly/2GXcbYX) Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.