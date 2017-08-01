FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
4 days ago
BRIEF-Italtile FY HEPS to fall between 2.8-0.7 pct
#RBIPolicyReview
#Technology
#SpecialReports
#TopNews
#TheWiderImage
#CompanyResults
#Slideshows
Sections
Featured
China says India building up troops amid border stand-off
top news
China says India building up troops amid border stand-off
PM wants probe of harassment charges against Imran Khan
PAKISTAN
PM wants probe of harassment charges against Imran Khan
Movie Review: Jab Harry Met Sejal
Editor's Picks
Movie Review: Jab Harry Met Sejal
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Consumer Goods and Retail
August 1, 2017 / 5:39 AM / 4 days ago

BRIEF-Italtile FY HEPS to fall between 2.8-0.7 pct

1 Min Read

Aug 1 (Reuters) - Italtile Ltd:

* FY SYSTEM-WIDE TURNOVER OF R6.21 BILLION FOR PERIOD WAS 4.3% HIGHER WHEN COMPARED TO PRIOR COMPARATIVE PERIOD (2016: R5.96 BILLION)

* FY HEPS EXPECTED TO BE BETWEEN 84.5 CENTS AND 86.3 CENTS FOR PERIOD, REFLECTING A DECREASE OF BETWEEN 2.8% AND 0.7% (2016: 86.9 CENTS)

* CASH AND CASH EQUIVALENT RESERVES AT END OF PERIOD INCREASED TO R511 MILLION (2016: R347 MILLION), REPRESENTING AN INCREASE OF 47% Source text for Eikon: Further company coverage: (Bengaluru Newsroom)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.