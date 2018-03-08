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March 8, 2018 / 12:10 PM / a day ago

BRIEF-ITG Releases February 2018 U.S. Trading Volumes And Provides International Trading Commission Update

Reuters Staff

1 Min Read

March 8 (Reuters) - Investment Technology Group Inc:

* ITG RELEASES FEBRUARY 2018 U.S. TRADING VOLUMES AND PROVIDES INTERNATIONAL TRADING COMMISSION UPDATE

* INVESTMENT TECHNOLOGY GROUP INC - ‍FEBRUARY 2018 U.S. TRADING VOLUME WAS 2.7 BILLION SHARES COMPARED TO 2.8 BILLION SHARES IN JANUARY 2018​

* INVESTMENT TECHNOLOGY GROUP INC - ‍FEB 2018 U.S. AVERAGE DAILY VOLUME WAS 144 MILLION SHARES COMPARED TO 132 MILLION SHARES IN JAN 2018​

* INVESTMENT TECHNOLOGY GROUP INC - ‍AVERAGE REVENUE CAPTURE PER SHARE IN FEBRUARY 2018 WAS SLIGHTLY BELOW AVERAGE IN Q4 OF 2017​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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