Oct 23 (Reuters) - ITISSALAT AL MAGHRIB STE SA:

* 9M IFRS REVENUE MAD ‍​ 26.02 BILLION VERSUS MAD 26.67 BILLION YEAR AGO

* 9M IFRS EBITDA MAD 12.96 BILLION VERSUS MAD 12.93 BILLION YEAR AGO

* 2017 OUTLOOK MAINTAINED‍​

* 9M ‍GROUP‘S SHARE OF ADJUSTED NET INCOME MAD 4.48 BILLION, UP 4.2% VERSUS YEAR AGO AT CONSTANT EXCHANGE RATES Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)