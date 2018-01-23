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#Regulatory News
January 23, 2018 / 9:31 PM / a day ago

BRIEF-J. Alexander - Major Shareholders Support Acquisition Of 99 Restaurants

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 23 (Reuters) - J Alexanders Holdings Inc:

* J. ALEXANDER’S MAJOR SHAREHOLDERS SUPPORT ACQUISITION OF 99 RESTAURANTS

* J ALEXANDERS HOLDINGS INC - COMPANY RECOMMENDS SHAREHOLDERS VOTE “FOR” TRANSACTION ON WHITE PROXY CARD

* J ALEXANDERS HOLDINGS - SPOKESMAN AT EMINENCE CAPITAL INDICATED TO CO THAT IT SUPPORTS DEAL OF 99 RESTAURANTS & INTENDS TO VOTE IN FAVOR OF PROPOSED DEAL

* J ALEXANDERS HOLDINGS INC - THE SPOKESMAN AT EMINENCE CAPITAL, OWNS APPROXIMATELY 8.8 PERCENT OF J. ALEXANDER‘S OUTSTANDING SHARES Source text for Eikon: Further company coverage:

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