BRIEF-J D Wetherspoon Says Q2 ‍like-For-Like Sales Increased By 6.0 Pct

Jan 24 (Reuters) - J D Wetherspoon Plc:
* Q2 LIKE-FOR-LIKE SALES INCREASED BY 6.0% AND TOTAL SALES BY 4.3%
* AS A RESULT OF BETTER-THAN-EXPECTED SALES, YEAR-TO-DATE UNDERLYING PROFIT BEFORE TAX IS SLIGHTLY AHEAD OF OUR EXPECTATIONS
* INTEND TO OPEN APPROXIMATELY 10 PUBS IN CURRENT FINANCIAL YEAR
* NET DEBT, AT END OF FINANCIAL YEAR, IS CURRENTLY EXPECTED TO BE AROUND £30M HIGHER THAN LEVEL AT LAST FINANCIAL YEAR END
* IN YEAR TO DATE (25 WEEKS TO 21 JANUARY 2018), LIKE-FOR-LIKE SALES INCREASED BY 6.0% AND TOTAL SALES BY 4.3%
* NET DEBT, AT END OF THIS FINANCIAL YEAR, IS CURRENTLY EXPECTED TO BE AROUND £30M HIGHER THAN LEVEL AT LAST FINANCIAL YEAR END
* IN YEAR TO DATE (25 WEEKS TO 21 JANUARY 2018), LIKE-FOR-LIKE SALES INCREASED BY 6.0% AND TOTAL SALES BY 4.3%
* CURRENTLY ANTICIPATE A SLIGHTLY IMPROVED TRADING OUTCOME FOR THIS FINANCIAL YEAR
* “WE FACE SIGNIFICANT COSTS IN SECOND HALF IN AREAS WHICH INCLUDE LABOUR, BUSINESS RATES AND SUGAR TAX”
* “WE CURRENTLY ANTICIPATE A SLIGHTLY IMPROVED TRADING OUTCOME FOR THIS FINANCIAL YEAR” Source text for Eikon: Further company coverage: (Bangalore.newsroom@thomsonreuters.com)