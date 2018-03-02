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March 2, 2018 / 5:48 PM / Updated 11 hours ago

BRIEF-Jaguar Health Says Entered Securities Purchase Agreement With Chicago Venture Partners - SEC Filing​

Reuters Staff

1 Min Read

March 2 (Reuters) - Jaguar Health Inc:

* JAGUAR HEALTH - ‍ON FEB 26, CO ENTERED SECURITIES PURCHASE AGREEMENT WITH CHICAGO VENTURE PARTNERS - SEC FILING​

* JAGUAR HEALTH - ‍ PURSUANT TO AGREEMENT CO ISSUED TO CVP PROMISSORY NOTE IN AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF $2.2 MILLION FOR PURCHASE PRICE OF $1.6 MILLION

* JAGUAR HEALTH - ‍ALSO ENTERED SECURITY AGREEMENT, PURSUANT TO WHICH CVP WILL RECEIVE SECURITY INTEREST IN SUBSTANTIALLY ALL OF CO'S ASSETS​ Source text: (bit.ly/2HZ8UZU) Further company coverage:

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