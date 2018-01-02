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#Regulatory News
January 2, 2018 / 9:46 PM / Updated 11 hours ago

BRIEF-Jaguar Health Says Unit Entered Amendment To Note Purchase Agreement

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 2 (Reuters) - Jaguar Health Inc:

* JAGUAR HEALTH - ON DEC 29, 2017, UNIT ENTERED AMENDMENT TO NOTE PURCHASE AGREEMENT & NOTES WITH EACH OF PURCHASERS PARTY TO AGREEMENT DATED MARCH 1, 2017

* JAGUAR HEALTH - ITS UNIT AMENDED ORIGINAL ISSUE DISCOUNT EXCHANGEABLE PROMISSORY NOTES PREVIOUSLY ISSUED TO PURCHASERS ON MARCH 1, 2017 & APRIL 27, 2017

* JAGUAR HEALTH SAYS AMENDMENT LOWERS PRICE AT WHICH NOTES ARE EXCHANGEABLE FOR SHARES OF CO‘S COMMON STOCK FROM $0.56/SHARE TO $0.20/SHARE - SEC FILING

* JAGUAR HEALTH - AMENDMENT EXTENDS MATURITY DATE OF FIRST TRANCHE NOTES FROM DEC 1, 2017 TO FEB 15 & SECOND TRANCHE NOTES FROM JAN 27 TO APRIL 1 Source text: (bit.ly/2CFw3OG) Further company coverage:

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