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February 1, 2018 / 8:50 PM / Updated a day ago

BRIEF-James Hardie Industries Posts 9-Month Net Profit Attributable Of US$203.7 Million

Reuters Staff

2 Min Read

Feb 2 (Reuters) - James Hardie Industries Plc:

* 9-MONTH NET PROFIT ATTRIBUTABLE TO SHAREHOLDERS US$203.7 MILLION VERSUS US$232.0 MILLION ‍​

* ‍ A FY2018 FIRST HALF ORDINARY DIVIDEND OF US10.0 CENTS PER SECURITY IS PAYABLE TO CUFS HOLDERS ON 23 FEB​

* 9-MONTH NET SALES FROM ORDINARY ACTIVITIES US$1,528.6 MILLION VERSUS US$1,427.3 MILLION ‍​

* ‍EXPECT TO SEE STEADY GROWTH IN US HOUSING MARKET IN FISCAL YEAR 2018​

* EXPECTS NEW CONSTRUCTION STARTS BETWEEN ABOUT 1.2 AND 1.3 MILLION

* EXPECTS FULL YEAR ADJUSTED NET OPERATING PROFIT TO BE BETWEEN US$260 MILLION AND US$275 MILLION

* JAMES HARDIE INDUSTRIES - “OUR NORTH AMERICA FIBER CEMENT SEGMENT FOR QUARTER AND NINE MONTH PERIOD DELIVERED TOP LINE GROWTH OF 7% AND 6%, RESPECTIVELY”

* EXPECT NORTH AMERICA FIBER CEMENT SEGMENT EBIT MARGIN TO BE IN STATED TARGET RANGE OF 20% TO 25% FOR FISCAL YEAR 2018

* JAMES HARDIE INDUSTRIES - AS RESULT OF ENACTMENT OF US TAX CUTS, RECORDED PROVISIONAL CHARGE TO INCOME TAX EXPENSE OF ABOUT US$2.5 MILLION Source text for Eikon: Further company coverage:

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