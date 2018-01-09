FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-JC Flowers sells 10 percent of OneSavings Bank shares ​
Sections
Featured
EU calls on Myanmar to free Reuters journalists
Myanmar
EU calls on Myanmar to free Reuters journalists
Pakistani journalist critical of military escapes kidnap attempt
South Asia
Pakistani journalist critical of military escapes kidnap attempt
How courts help companies keep sexual misconduct under cover
Special Report
Reuters Investigates
How courts help companies keep sexual misconduct under cover
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Financials
January 9, 2018 / 5:28 PM / a day ago

BRIEF-JC Flowers sells 10 percent of OneSavings Bank shares ​

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 9 (Reuters) - Onesavings Bank Plc:

* ‍ACCELERATED BOOKBUILD OFFERING TO INSTITUTIONAL INVESTORS OF APPROXIMATELY 24.3 MILLION EXISTING ORDINARY SHARES IN ONESAVINGS BANK PLC ON BEHALF OF FUNDS MANAGED AND ADVISED BY J.C. FLOWERS & CO. LLC ​

* TRANSACTION REPRESENTS APPROXIMATELY 10 PERCENT OF BANK‘S ISSUED SHARE CAPITAL‍​

* ‍IN PARALLEL WITH BOOKBUILD, A NUMBER OF EXISTING ORDINARY SHARES IN ONESAVINGS BANK HELD ON BEHALF OF JCF FUNDS EQUAL TO APPROX. 9% OF NUMBER TO BE SOLD UNDER BOOKBUILD PROCESS WILL BE DISTRIBUTED TO CERTAIN INVESTORS IN JCF FUNDS ​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Reporting by Emma Rumney)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.