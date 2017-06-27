FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
a month ago
BRIEF-JCDecaux and América Móvil to create a joint venture in Mexico
#Business
#Bollywood
#SpecialReports
#Monsoon
#TheWiderImage
#CompanyResults
#Slideshows
Sections
Featured
SpiceJet first-quarter profit up about 18 percent
COMPANY RESULTS
SpiceJet first-quarter profit up about 18 percent
North Korea details plan to fire missiles over Japan, near Guam
North Korea
North Korea details plan to fire missiles over Japan, near Guam
Microsoft Surface devices fail on reliability: Consumer Reports
Technology
Microsoft Surface devices fail on reliability: Consumer Reports
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Regulatory News
June 27, 2017 / 5:18 AM / a month ago

BRIEF-JCDecaux and América Móvil to create a joint venture in Mexico

1 Min Read

June 27 (Reuters) - JCDECAUX:

* JCDECAUX AND AMÉRICA MÓVIL TO CREATE A JOINT VENTURE BY MERGING THEIR OOH BUSINESSES IN MEXICO

* ENTITIES CONTROLLED BY JCDECAUX WILL ULTIMATELY OWN 60% SHARES OF JV JCDECAUX MX

* REMAINING 40% SHARES OF JV WILL BE OWNED BY A WHOLLY-OWNED SUBSIDIARY OF AMX.

* CLOSING OF TRANSACTION SUBJECT TO, AMONG OTHERS, APPROVAL OF MEXICAN FEDERAL COMPETITION COMMISSION, EXPECTED TO CLOSE WITHIN 2017

* TRANSACTION IS EXPECTED TO CLOSE WITHIN 2017. Source text for Eikon: Further company coverage:, (Gdynia Newsroom)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.