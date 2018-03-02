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March 2, 2018 / 11:17 AM / a day ago

BRIEF-Jetblue Airways Says Entered Into An Agreement To Implement An Accelerated Share Repurchase Program

Reuters Staff

1 Min Read

March 2 (Reuters) - Jetblue Airways Corp:

* JETBLUE AIRWAYS SAYS ON MARCH 1, ENTERED INTO AN AGREEMENT TO IMPLEMENT AN ACCELERATED SHARE REPURCHASE PROGRAM - SEC FILING

* JETBLUE AIRWAYS - UNDER ASR AGREEMENT, ON MARCH 2, WILL PAY $125 MILLION TO GOLDMAN SACHS & CO. LLC, INITIALLY RECEIVE ABOUT 4.7 MILLION SHARES

* JETBLUE AIRWAYS CORP - ASR PROGRAM IS EXPECTED TO BE COMPLETED BY END OF Q2 OF 2018 AND WILL BE FUNDED WITH CASH ON HAND Source text (bit.ly/2FcuA6n) Further company coverage: (Reuters.Brief@thomsonreuters.com)

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