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BRIEF-John B Sanfilippo & Son Says Co Entered Into Consent And Ninth Amendment To Its Credit Agreement
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#Regulatory News
November 30, 2017 / 9:14 PM / Updated a day ago

BRIEF-John B Sanfilippo & Son Says Co Entered Into Consent And Ninth Amendment To Its Credit Agreement

Reuters Staff

1 Min Read

Nov 30 (Reuters) - John B Sanfilippo & Son Inc:

* JOHN B SANFILIPPO & SON INC - ‍ ON NOVEMBER 29, 2017, COMPANY ENTERED INTO CONSENT AND NINTH AMENDMENT TO ITS CREDIT AGREEMENT - SEC FILING​

* JOHN B SANFILIPPO & SON-AMENDMENT PROVIDES FOR LENDER CONSENT TO INCUR UNSECURED DEBT IN CONNECTION WITH CO‘S ACQUISITION OF ASSETS OF SQUIRREL BRAND​

* JOHN B SANFILIPPO & SON INC - ‍NINTH AMENDMENT ALSO MODIFIES COLLATERAL REPORTING REQUIREMENTS APPLICABLE TO COMPANY​ Source text: [bit.ly/2AtvPf2] Further company coverage:

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