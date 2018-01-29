BRIEF-John Laing Infrastructure Fund Says Has No Projects Currently In Construction Where Carillion Is Contractor​

Jan 29 (Reuters) - John Laing Infrastructure Fund Ltd :
* JLIF REITERATES THAT IT HAS NO PROJECTS CURRENTLY IN CONSTRUCTION WHERE CARILLION IS CONTRACTOR
* INVESTMENT ADVISER BELIEVES LIQUIDATION OF CARILLION SHOULD HAVE NO MATERIAL IMPACT ON JLIF, NO IMPACT ON DIVIDEND POLICY
* EXPECTS ADDITIONAL ADVISORY AND TRANSACTION COSTS IN RESPECT OF APPOINTMENT OF REPLACEMENT FACILITIES MANAGERS TO COST C. £3 MILLION
* JLIF REITERATES THAT IT HAS NO PROJECTS CURRENTLY IN CONSTRUCTION WHERE CARILLION IS CONTRACTOR Source text for Eikon: Further company coverage: