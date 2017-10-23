BRIEF-John Laing signs agreement for acquisition of portfolio of five UK PPP projects

Oct 23 (Reuters) - JOHN LAING INFRASTRUCTURE FUND LTD :
* SIGNED AGREEMENTS WITH RESPECT TO ACQUISITION OF A PORTFOLIO OF FIVE UK PPP PROJECTS FROM JOHN LAING GROUP PLC
* COMBINED CONSIDERATION OF APPROXIMATELY £141.2 MILLION WILL BE FINANCED BY DRAWING ON JLIF‘S REVOLVING CREDIT FACILITY
* WEIGHTED AVERAGE REMAINING CONCESSION LENGTH OF FIVE PROJECTS IS 19.3 YEARS, IN LINE WITH EXISTING
* ALL PROJECTS ARE FULLY OPERATIONAL WITH EXCEPTION OF IEP PHASE 1 PROJECT WHICH REMAINS IN ITS DELIVERY PHASE Source text for Eikon: Further company coverage: (Bangalore.newsroom@thomsonreuters.com)