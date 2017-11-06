BRIEF-John Wood Group announces ‍disposal of its North American nuclear operations​

Nov 6 (Reuters) - John Wood Group Plc
* DISPOSAL OF AFW‘S NORTH AMERICAN NUCLEAR OPERATIONS
* WOOD HAS TODAY ENTERED INTO AN AGREEMENT TO SELL ITS NORTH AMERICAN NUCLEAR OPERATIONS TO KINECTRICS INC
* CASH CONSIDERATION FOR DEAL IS AVOUT C$10M AFTER ADJUSTMENTS FOR DEFINED BENEFIT PENSION RELATED DEBT
* TRANSACTION IN RESPECT OF CANADIAN AND US OPERATIONS IS EXPECTED TO CLOSE IN Q4 OF 2017 SUBJECT TO COMPETITION CLEARANCE IN CANADA
* ROMANIAN DISPOSAL IS EXPECTED TO CLOSE EARLY IN 2018, SUBJECT TO REGULATORY APPROVAL IN ROMANIA Source text for Eikon: Further company coverage: