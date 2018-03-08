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March 8, 2018 / 11:40 AM / a day ago

BRIEF-Jounce Therapeutics Q4 Loss Per Share $0.29

Reuters Staff

1 Min Read

March 8 (Reuters) - Jounce Therapeutics Inc:

* JOUNCE THERAPEUTICS REPORTS FOURTH QUARTER AND FULL YEAR 2017 FINANCIAL RESULTS

* Q4 LOSS PER SHARE $0.29

* COLLABORATION REVENUE WAS $13.0 MILLION FOR Q4 OF 2017, COMPARED TO $20.3 MILLION

* JOUNCE THERAPEUTICS - EXPECTS CASH BURN ON OPERATING EXPENSES AND CAPITAL EXPENDITURES FOR FULL YEAR 2018 TO BE APPROXIMATELY $80.0 MILLION TO $100.0 MILLION

* EXPECTS TO RECORD APPROXIMATELY $50.0 MILLION TO $60.0 MILLION IN COLLABORATION REVENUE IN 2018

* JOUNCE THERAPEUTICS - SEES EXISTING CASH, CASH EQUIVALENTS FUNDING OPERATING EXPENSES & CAPITAL EXPENDITURE REQUIREMENTS FOR AT LEAST NEXT 24 MONTHS Source text for Eikon: Further company coverage:

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