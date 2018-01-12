BRIEF-JPMorgan Reports Q4 Net Income Of $1.76/Share Excluding Significant Items

Jan 12 (Reuters) - JPMorgan Chase & Co:
* JPMORGAN CHASE REPORTS FOURTH-QUARTER 2017 NET INCOME OF $4.2 BILLION, OR $1.07 PER SHARE
* FOURTH-QUARTER 2017 NET INCOME OF $6.7 BILLION, OR $1.76 PER SHARE EXCLUDING SIGNIFICANT ITEMS
* QUARTERLY REPORTED REVENUE OF $24.2 BILLION; MANAGED REVENUE OF $25.5 BILLION
* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $1.69, REVENUE VIEW $25.15 BILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* Q4 RESULTS INCLUDE $2.4 BILLION ESTIMATED NET IMPACT OF THE TAX CUTS AND JOBS ACT ($0.69 PER SHARE DECREASE IN EARNINGS)
* QUARTERLY PROVISION FOR CREDIT LOSSES WAS $1.3 BILLION, UP FROM $864 MILLION IN THE PRIOR YEAR
* QUARTERLY EQUITY MARKETS REVENUE INCLUDED IMPACT OF MARK-TO-MARKET LOSS OF $143 MILLION ON MARGIN LOAN TO SINGLE CLIENT
* EXCLUDING MARK-TO-MARKET LOSS, QUARTERLY EQUITY MARKETS REVENUE WAS UP 12 PERCENT
* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $1.69 -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* JPMORGAN‘S JAMIE DIMON SAYS “WE HAD HEALTHY GROWTH IN TREASURY SERVICES, SECURITIES SERVICES AND INVESTMENT BANKING” IN 2017
* JPMORGAN‘S DIMON SAYS “THE ENACTMENT OF TAX REFORM IN THE FOURTH QUARTER IS A SIGNIFICANT POSITIVE OUTCOME FOR THE COUNTRY”
* JPMORGAN‘S DIMON, ON TAX REFORM, SAYS “U.S. COMPANIES WILL BE MORE COMPETITIVE GLOBALLY”
* JPMORGAN‘S DIMON, ON TAX REFORM, SAYS CUMULATIVE EFFECT OF RETAINED & REINVESTED CAPITAL WILL HELP GROW U.S. ECONOMY, ULTIMATELY GROWING JOBS, WAGES
* QUARTERLY ADJUSTED EXPENSE OF $14.8 BILLION VERSUS $14.4 BILLION IN Q3
* BASEL III COMMON EQUITY TIER 1 CAPITAL OF $184 BILLION AND RATIO OF 12.1% AT QUARTER-END Source text: bit.ly/2FtmJhV Further company coverage: