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BRIEF-Jubii Europe says court of appeal dismisses lawsuit against Telia Company AB
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June 29, 2017 / 12:06 PM / a month ago

BRIEF-Jubii Europe says court of appeal dismisses lawsuit against Telia Company AB

1 Min Read

June 29 (Reuters) - JUBII EUROPE NV

* SVEA COURT OF APPEAL DISMISSES LAWSUIT AGAINST TELIA COMPANY AB

* APPEAL COURT ORDERED YARPS NETWORK SERVICES TO REIMBURSE TELIA COMPANY FOR LEGAL COSTS IN DISTRICT COURT IN AMOUNT OF ABOUT SEK 14.3 MILLION PLUS INTEREST

* ‍SVEA COURT OF APPEAL ORDERED YARPS NETWORK SERVICES TO REIMBURSE TELIA FOR ITS LEGAL COSTS IN APPEAL COURT IN AMOUNT OF ABOUT SEK 5.5 MILLION PLUS INTEREST​

* YARPS NETWORK SERVICES AB WILL DECIDE ON IF YARPS NETWORK SERVICES WILL APPEAL ANY PART OF JUDGEMENT Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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