BRIEF-Just Eat says Orders Up 26 Pct

March 6 (Reuters) - Just Eat Plc:
* OUR 10.5 MILLION ACTIVE CUSTOMERS PURCHASED £1.9 BILLION WORTH OF FOOD
* INTERNATIONAL REVENUE GREW 75%, NOW REPRESENTING 44% OF GROUP
* REVENUE UP 45% TO £546 MILLION, UP 30% ON AN ORGANIC BASIS
* NON-CASH IMPAIRMENT CHARGE OF £180 MILLION RECOGNISED AGAINST AUSTRALIA & NEW ZEALAND GOODWILL
* NON-CASH IMPAIRMENT CHARGE OF £180 MILLION RECOGNISED AGAINST AUSTRALIA & NEW ZEALAND GOODWILL
* EXCLUDING NON-CASH IMPAIRMENT, PROFIT BEFORE TAX OF £104 MILLION
* EXCLUDING NON-CASH IMPAIRMENT, PROFIT BEFORE TAX OF £104 MILLION
* ON COURSE TO DELIVER UEBITDA OF £215 - 235 MILLION IN 2018
* GROUP REVENUE OF BETWEEN £660 - 700 MILLION AND UEBITDA OF £165 - 185 MILLION IN 2018 Source text for Eikon: Further company coverage: (London newsroom)