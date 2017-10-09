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BRIEF-K2M GROUP HOLDINGS SEES Q3 REVENUE ABOUT $62.7 MILLION
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#Regulatory News
October 9, 2017 / 11:15 AM / 9 days ago

BRIEF-K2M GROUP HOLDINGS SEES Q3 REVENUE ABOUT $62.7 MILLION

Reuters Staff

1 Min Read

Oct 9 (Reuters) - K2M Group Holdings Inc:

* K2M GROUP HOLDINGS, INC. REPORTS PRELIMINARY THIRD QUARTER REVENUE RESULTS AND UPDATES FULL YEAR 2017 REVENUE OUTLOOK

* SEES FY 2017 REVENUE UP 8 TO 9 PERCENT

* SEES Q3 REVENUE ABOUT $62.7 MILLION

* SEES REPORTED FY 2017 REVENUE $255 MILLION TO $257 MILLION

* FY2017 REVENUE VIEW $265.8 MILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S

* Q3 REVENUE VIEW $67.3 MILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S

* K2M GROUP - ‍UPDATED FISCAL YEAR REVENUE GUIDANCE RANGE REFLECTS AN ESTIMATED $2 MILLION IMPACT IN RELATED DISRUPTIONS FROM HURRICANES​

* K2M GROUP - ‍PRELIMINARY Q3 REVENUE PERFORMANCE DRIVEN BY DISRUPTION OF ACCOUNT ACTIVITY RELATED TO HURRICANES IN TEXAS, FLORIDA, PUERTO RICO Source text for Eikon: Further company coverage:

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