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BRIEF-Kaap Agri Bedryf Employee And Farm Worker says acquisition of retail fuel operations and properties
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#Consumer Goods and Retail
November 10, 2017 / 3:04 PM / in 2 days

BRIEF-Kaap Agri Bedryf Employee And Farm Worker says acquisition of retail fuel operations and properties

Reuters Staff

1 Min Read

Nov 10 (Reuters) - KAAP AGRI BEDRYF EMPLOYEE AND FARM WORKER BEE TRUST:

* ‍ON 9 NOV 2017, SUBSIDIARIES OF CO ENTERED INTO TRANSACTION WITH C-MAX INVESTMENTS 71 PROPRIETARY TO ACQUIRE CERTAIN OF ASSETS, COMPRISING THREE RETAIL FUEL OPERATIONS

* ‍ANTICIPATED THAT ACQUISITION WILL BE IMPLEMENTED ON OR BEFORE 28 FEB2018, WITH DEEMED EFFECTIVE DATE, AS BETWEEN PARTIES, OF 1 DEC 2017​

* ‍VALUE OF NET ASSETS THAT ARE BEING ACQUIRED BY TFC COMPANIES UNDER ACQUISITION WILL AMOUNT TO 132.01 MILLION RAND Source text for Eikon: Further company coverage: (Bangalore.newsroom@thomsonreuters.com)

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