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March 8, 2018 / 1:25 PM / a day ago

BRIEF-Kansas City Southern Statement Regarding Mexican Economic Competition Commission Final Resolution

Reuters Staff

1 Min Read

March 8 (Reuters) - Kansas City Southern:

* KANSAS CITY SOUTHERN STATEMENT REGARDING MEXICAN ECONOMIC COMPETITION COMMISSION FINAL RESOLUTION ON EFFECTIVE COMPETITION IN THE MARKET FOR INTERCONNECTION SERVICES

* KANSAS CITY SOUTHERN - RECEIVED FINAL RESOLUTION HANDED DOWN BY PANEL OF MEXICAN ECONOMIC COMPETITION COMMISSION

* KANSAS CITY SOUTHERN - FINAL RESOLUTION DISMISSES COFECE’S PRELIMINARY REPORT & FINDING OF LACK OF EFFECTIVE COMPETITION FOR INTERCONNECTION SERVICES Source text for Eikon: Further company coverage:

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