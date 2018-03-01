FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Top News
Pyeongchang 2018
North Korea
Company Results
Reuters Investigates
The Road to Brexit
The Wider Image
Commentary
Syria
Sports
Pictures
Regulatory News
March 1, 2018 / 1:11 PM / Updated 13 hours ago

BRIEF-Karmin Provides Development Update On Aripuanã Zinc Project

Reuters Staff

1 Min Read

March 1 (Reuters) - Karmin Exploration Inc:

* KARMIN PROVIDES DEVELOPMENT UPDATE ON ARIPUANÃ ZINC PROJECT

* KARMIN EXPLORATION - ‍ADVANCING DISCUSSIONS WITH SEVERAL MINING CAPITAL GROUPS TO ARRANGE FINANCING FOR ITS PARTICIPATION IN DEVELOPMENT OF ARIPUANÃ​

* KARMIN - ‍REVIEWING STRATEGIC ALTERNATIVES THROUGH CORPORATE SALE OR SALE OF ALL OR A MATERIAL PORTION OF CO’S ASSETS​

* KARMIN - ‍ AS PART OF ALTERNATIVES, WOULD CONSIDER USE OF PARTICIPATION RIGHTS ON SILVER AND GOLD PRODUCTION TO PROVIDE FLEXIBILITY TO RAISE CAPITAL Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.