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2 months ago
BRIEF-KBC Group complets acquisition of United Bulgarian Bank and Interlease
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June 14, 2017 / 5:07 AM / 2 months ago

BRIEF-KBC Group complets acquisition of United Bulgarian Bank and Interlease

1 Min Read

June 14 (Reuters) - KBC GROEP NV

* REG-KBC GROUP: KBC COMPLETES ACQUISITION OF UNITED BULGARIAN BANK AND INTERLEASE

* ‍COMPLETED ACQUISITION OF UNITED BULGARIAN BANK AND INTERLEASE FROM NATIONAL BANK OF GREECE FOR A TOTAL CONSIDERATION OF 610 MILLION EUROS​

* ‍TRANSACTION WILL ONLY HAVE A LIMITED IMPACT OF 0.54% ON KBC'S SOLID CAPITAL POSITION​

* ‍TRANSACTION WILL ITS CET1 RATIO WELL ABOVE REGULATORY MINIMUM CAPITAL REQUIREMENTS​

* ‍KBC'S CET1 STOOD AT 15.7% (FULLY LOADED, DANISH COMPROMISE) AT END OF 1Q17​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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