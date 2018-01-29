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January 29, 2018 / 7:24 AM / a day ago

BRIEF-KCOM Says On Track To Deliver Overall FY EBITDA Performance Slightly Ahead Of Board's Expectation

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 29 (Reuters) - KCOM Group Plc:

* REMAINS ON TRACK TO DELIVER OVERALL EBITDA PERFORMANCE THAT IS SLIGHTLY AHEAD OF BOARD‘S EXPECTATION, AND A REVENUE PERFORMANCE SLIGHTLY BEHIND, FOR FY

* ‍HULL AND EAST YORKSHIRE CONTINUES TO ENJOY A SUCCESSFUL YEAR, WITH REVENUE TRACKING IN LINE WITH BOARD‘S EXPECTATIONS​

* GARY YOUNG, EXECUTIVE VICE PRESIDENT RESPONSIBLE FOR HULL AND EAST YORKSHIRE, IS LEAVING GROUP TO PURSUE ANOTHER OPPORTUNITY​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Bangalore.newsroom@thomsonreuters.com)

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