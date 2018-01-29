BRIEF-KCOM Says On Track To Deliver Overall FY EBITDA Performance Slightly Ahead Of Board's Expectation

Jan 29 (Reuters) - KCOM Group Plc:
* REMAINS ON TRACK TO DELIVER OVERALL EBITDA PERFORMANCE THAT IS SLIGHTLY AHEAD OF BOARD‘S EXPECTATION, AND A REVENUE PERFORMANCE SLIGHTLY BEHIND, FOR FY
* HULL AND EAST YORKSHIRE CONTINUES TO ENJOY A SUCCESSFUL YEAR, WITH REVENUE TRACKING IN LINE WITH BOARD‘S EXPECTATIONS
* GARY YOUNG, EXECUTIVE VICE PRESIDENT RESPONSIBLE FOR HULL AND EAST YORKSHIRE, IS LEAVING GROUP TO PURSUE ANOTHER OPPORTUNITY Source text for Eikon: Further company coverage: (Bangalore.newsroom@thomsonreuters.com)