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February 22, 2018 / 12:04 PM / a day ago

BRIEF-Kcom Says Started Process To Recruit New Chief Executive

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 22 (Reuters) - Kcom Group Plc:

* HAS STARTED PROCESS TO RECRUIT A NEW CHIEF EXECUTIVE, IN ORDER TO EFFECT A MANAGED SUCCESSION PLAN FOR GROUP‘S LEADERSHIP

* GROUP‘S CHIEF EXECUTIVE - WILL REMAIN WITH BUSINESS WHILE AN ORDERLY HANDOVER OF HIS RESPONSIBILITIES TAKES PLACE

* ‍APPOINTED RECRUITMENT ADVISORS TO ASSIST IT IN IDENTIFYING AND REVIEWING BOTH INTERNAL AND EXTERNAL CANDIDATES FOR ROLE​

* ‍GROUP REMAINS ON TRACK TO DELIVER AN OVERALL EBITDA PERFORMANCE SLIGHTLY AHEAD OF BOARD‘S EXPECTATION​

* SEE FY REVENUE PERFORMANCE SLIGHTLY BEHIND BOARD‘S EXPECTATIONS Source text for Eikon: Further company coverage: (Bangalore.newsroom@thomsonreuters.com)

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