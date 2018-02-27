BRIEF-Keane Group Qtrly Shr $0.39

Feb 26 (Reuters) - Keane Group Inc:
* KEANE ANNOUNCES FOURTH QUARTER AND FULL-YEAR 2017 FINANCIAL AND OPERATIONAL RESULTS; $100 MILLION STOCK REPURCHASE PROGRAM
* BOARD OF DIRECTORS AUTHORIZED STOCK REPURCHASE PROGRAM OF UP TO $100 MILLION
* DURATION OF STOCK BUY-BACK PROGRAM WILL BE 12 MONTHS
* FOR Q1 OF 2018, NORMALIZED REVENUE IS EXPECTED TO INCREASE TO APPROXIMATELY $530 MILLION
* NORMALIZED ANNUALIZED ADJUSTED GROSS PROFIT PER FLEET IS EXPECTED TO BE APPROXIMATELY $18 MILLION FOR Q1 OF 2018 Source text for Eikon: Further company coverage: