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February 27, 2018 / 2:26 AM / a day ago

BRIEF-Keane Group Qtrly Shr $0.39

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 26 (Reuters) - Keane Group Inc:

* KEANE ANNOUNCES FOURTH QUARTER AND FULL-YEAR 2017 FINANCIAL AND OPERATIONAL RESULTS; $100 MILLION STOCK REPURCHASE PROGRAM

* Q4 EARNINGS PER SHARE $0.39

* Q4 REVENUE $501.5 MILLION

* ‍BOARD OF DIRECTORS AUTHORIZED STOCK REPURCHASE PROGRAM OF UP TO $100 MILLION​

* ‍DURATION OF STOCK BUY-BACK PROGRAM WILL BE 12 MONTHS​

* ‍FOR Q1 OF 2018, NORMALIZED REVENUE IS EXPECTED TO INCREASE TO APPROXIMATELY $530 MILLION​

* ‍NORMALIZED ANNUALIZED ADJUSTED GROSS PROFIT PER FLEET IS EXPECTED TO BE APPROXIMATELY $18 MILLION FOR Q1 OF 2018​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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