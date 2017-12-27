FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Kellogg Says On Dec 21, Unit Notified Coöperatieve Rabobank That Would Wind-Down Disclosed Accounts Receivable Securitization Program
Sections
Featured
Assam tense ahead of citizens list targeting 'illegal Bangladeshis'
Top News
Assam tense ahead of citizens list targeting 'illegal Bangladeshis'
Apple apologizes after outcry over slowed iPhones
Technology
Apple apologizes after outcry over slowed iPhones
Trump says Russia probe will be fair, but timeline unclear: NYT
U.S.
Trump says Russia probe will be fair, but timeline unclear: NYT
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Regulatory News
December 27, 2017 / 1:26 PM / in 2 days

BRIEF-Kellogg Says On Dec 21, Unit Notified Coöperatieve Rabobank That Would Wind-Down Disclosed Accounts Receivable Securitization Program

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 27 (Reuters) - Kellogg Co:

* KELLOGG SAYS ON DEC 21, UNIT NOTIFIED COÖPERATIEVE RABOBANK THAT WOULD WIND-DOWN DISCLOSED ACCOUNTS RECEIVABLE SECURITIZATION PROGRAM - SEC FILING

* KELLOGG - WIND-DOWN WILL COMMENCE DEC 29, NO NEW RECEIVABLES WILL BE SOLD INTO ACCOUNTS RECEIVABLE SECURITIZATION PROGRAM AFTER DEC 28

* KELLOGG-TERMINATING ACCOUNTS RECEIVABLE SECURITIZATION PROGRAM ON DECLINING CUSTOMER INTEREST IN EXTENDED-TERMS PROGRAM,ACCOUNTING GUIDELINES‍​ CHANGES

* KELLOGG SAYS TERMINATING ACCOUNTS RECEIVABLE SECURITIZATION PROGRAM WILL HAVE NO IMPACT ON CO'S CASH FLOW Source text: (bit.ly/2CbIRMl) Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.