FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
2 months ago
BRIEF-Kiadis Pharma raises EUR 5 mln in private placement
#Business
#Bollywood
#SpecialReports
#Monsoon
#TheWiderImage
#CompanyResults
#Slideshows
Sections
Featured
Market Jockey
Markets & Economy
Market Jockey
U.S., N. Korea have few channels by which to resolve crises
North Korea Crisis
U.S., N. Korea have few channels by which to resolve crises
Analysis: Buoyant bitcoin stirs crypto-bubble fears
technology
Analysis: Buoyant bitcoin stirs crypto-bubble fears
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Healthcare
June 13, 2017 / 7:00 AM / 2 months ago

BRIEF-Kiadis Pharma raises EUR 5 mln in private placement

1 Min Read

June 13 (Reuters) - KIADIS PHARMA NV

* KIADIS PHARMA RAISES €5 MILLION IN PRIVATE PLACEMENT WITH INSTITUTIONAL INVESTORS

* PROCEED THROUGH A PRIVATE PLACEMENT OF NEW SHARES COMPLETED PRIOR TO OPEN OF MARKET TODAY

* PRICE OF EUR 6.7 PER NEW SHARES

* INVESTORS HAVE RECEIVED 746,269 5-YEAR WARRANTS ENTITLING THEM TO SUBSCRIBE FOR 746,269 NEW COMPANY SHARES AT A WARRANT EXERCISE PRICE OF EUR 7.70

* NEW SHARES WILL BE ADMITTED TO TRADING ON EURONEXT AMSTERDAM AND EURONEXT BRUSSELS FOLLOWING THEIR ISSUANCE, WHICH IS EXPECTED TO TAKE PLACE ON JUNE 15, 2017

* NET PROCEEDS OF TRANSACTION TO ADVANCE CLINICAL DEVELOPMENT OF COMPANY'S ATIR PRODUCTS AND FOR GENERAL CORPORATE PURPOSES Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.