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BRIEF-Kinder Morgan, DCP Midstream And Targa Resources Announce Final Investment Decision On Gulf Coast Express Pipeline Project
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#Regulatory News
December 21, 2017 / 2:21 PM / 5 days ago

BRIEF-Kinder Morgan, DCP Midstream And Targa Resources Announce Final Investment Decision On Gulf Coast Express Pipeline Project

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 21 (Reuters) - DCP Midstream LP:

* KINDER MORGAN, DCP MIDSTREAM AND TARGA RESOURCES ANNOUNCE FINAL INVESTMENT DECISION ON GULF COAST EXPRESS PIPELINE PROJECT

* TARGA RESOURCES CORP - FINAL INVESTMENT DECISION TO PROCEED WITH GCX PROJECT AFTER EXECUTED DEFINITIVE JV DEALS & SECURED FIRM TRANSPORTATION AGREEMENTS

* TARGA RESOURCES CORP - APPROXIMATELY 85 PERCENT OF PROJECT CAPACITY IS SUBSCRIBED AND COMMITTED UNDER LONG-TERM, BINDING TRANSPORTATION AGREEMENTS

* TARGA RESOURCES CORP - PARTNERS EXPECT THAT REMAINING CAPACITY WILL BE SUBSCRIBED BY EARLY 2018 Source text for Eikon: Further company coverage:

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