FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Kindred Provides Update On Additional Transaction Closings For Its Skilled Nursing Facility Business Divestiture
Sections
Featured
Flynn's actions were lawful, says Trump
2016 U.S. Election Probe
Flynn's actions were lawful, says Trump
Fear of missing out keeps investors in stocks despite risks
Business
Fear of missing out keeps investors in stocks despite risks
Pictures of the Year 2017
Editor's Picks
Pictures of the Year 2017
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Regulatory News
December 1, 2017 / 9:35 PM / a day ago

BRIEF-Kindred Provides Update On Additional Transaction Closings For Its Skilled Nursing Facility Business Divestiture

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 1 (Reuters) - Kindred Healthcare Inc:

* KINDRED PROVIDES UPDATE ON ADDITIONAL TRANSACTION CLOSINGS FOR ITS SKILLED NURSING FACILITY BUSINESS DIVESTITURE

* KINDRED HEALTHCARE INC - ‍SALE PROCEEDS FROM RECENT TRANSACTION CLOSINGS APPROXIMATED $31 MILLION​

* KINDRED HEALTHCARE INC - REACHED AN AGREEMENT WITH BLUEMOUNTAIN AND RELEVANT LANDLORD TO CLOSE FIVE LEASED FACILITIES IN MASSACHUSETTS

* KINDRED HEALTHCARE INC - ‍ EXPECTS CLOSING OF FIVE LEASED FACILITIES IN MASSACHUSETTS WILL BE COMPLETED IN Q2 OF 2018​ Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.