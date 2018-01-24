BRIEF-Kingsoft Corp ‍Expects Consol Net Profits To Significantly Increase For FY ​

Jan 24 (Reuters) - Kingsoft Corp Ltd:
* EXPECTED THAT CONSOLIDATED NET PROFITS OF GROUP WOULD SIGNIFICANTLY INCREASE FOR FY
* UNAUDITED DEEMED DISPOSAL GAIN AS A RESULT OF DELEGATION RMB2 BILLION
* EXPECTED RESULT DUE TO DELEGATION OF VOTING RIGHTS ATTACHED TO CERTAIN ORDINARY SHARES OF CHEETAH MOBILE INC TO SHENG FU
* UPDATES ON DEAL TO DELEGATE VOTING RIGHTS OF CERTAIN SHARES OF CHEETAH MOBILE INC TO CEO OF OF CHEETAH Source text for Eikon: Further company coverage: (bangalore.newsroom@thomsonreuters.com)