FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Top News
Pyeongchang 2018
North Korea
Company Results
Reuters Investigates
The Road to Brexit
The Wider Image
Commentary
Syria
Sports
Pictures
Regulatory News
February 22, 2018 / 12:19 PM / a day ago

BRIEF-Kite, Sangamo Therapeutics Announce Collaboration To Develop Next-Generation Engineered Cell Therapies For Treatment Of Cancer

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 22 (Reuters) - Sangamo Therapeutics Inc:

* KITE, A GILEAD COMPANY, AND SANGAMO THERAPEUTICS ANNOUNCE COLLABORATION TO DEVELOP NEXT-GENERATION ENGINEERED CELL THERAPIES FOR THE TREATMENT OF CANCER

* SANGAMO THERAPEUTICS - KITE TO RECEIVE EXCLUSIVE LICENSE TO LEVERAGE SANGAMO‘S GENE EDITING TECHNOLOGY IN ALLOGENEIC AND AUTOLOGOUS CELL THERAPY PROGRAMS IN ONCOLOGY

* SANGAMO THERAPEUTICS INC - UNDER TERMS OF AGREEMENT, SANGAMO WILL RECEIVE AN UPFRONT PAYMENT OF $150 MILLION

* SANGAMO THERAPEUTICS INC - UNDER TERMS, SANGAMO IS ELIGIBLE TO RECEIVE UP TO $3.01 BILLION IN POTENTIAL PAYMENTS

* SANGAMO THERAPEUTICS INC - KITE WILL BE RESPONSIBLE FOR AGREED UPON EXPENSES INCURRED BY SANGAMO

* SANGAMO THERAPEUTICS INC - CO WOULD ALSO RECEIVE TIERED ROYALTIES ON SALES OF POTENTIAL FUTURE PRODUCTS RESULTING FROM COLLABORATION Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.