Nov 13 (Reuters) - KLCC Property Holdings Bhd :

* Qtrly revenue 340.5 million rgt versus 329.5 million rgt‍​

* Qtrly net profit 177.7 million rgt versus 178.2 million rgt a year ago​

* Declared a third interim dividend of 3.64 sen per ordinary share‍​ Source : (bit.ly/2iRifqK),(bit.ly/2iRaJwb)