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June 27, 2017 / 1:23 PM / a month ago

BRIEF-Klövern acquires properties in Malmö and divests in Eskilstuna

1 Min Read

June 27 (Reuters) - KLOVERN AB

* KLÖVERN AB: KLÖVERN ACQUIRES PROPERTIES IN MALMÖ AND DIVESTS IN ESKILSTUNA

* ‍KLÖVERN ACQUIRES PROPERTIES STAPELBÄDDEN 2 AND STAPELBÄDDEN 4 IN MALMÖ.​

* ‍IN ESKILSTUNA PROPERTY VALPEN 3 HAS BEEN SOLD FOR AN UNDERLYING PROPERTY VALUE OF SEK 65 MILLION,​

* ‍AFTER DIVESTMENT KLÖVERN DOES NOT OWN ANY PROPERTIES IN ESKILSTUNA.​

* ACQUIRES PROPERTIES STAPELBÄDDEN 2 AND STAPELBÄDDEN 4 IN MALMÖ, UNDERLYING PROPERTY VALUE AMOUNTS TO SEK 360 MILLION Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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