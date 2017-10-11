BRIEF-Klövern in property swap deal with Corem in Norrköping and Stockholm

Oct 11 (Reuters) - KLOVERN:
* KLÖVERN AB (PUBL): KLÖVERN IN PROPERTY SWAP DEAL WITH COREM IN NORRKÖPING AND STOCKHOLM
* IN A PROPERTY SWAP DEAL WITH COREM, KLÖVERN ACQUIRES THREE PROPERTIES IN NORRKÖPING AND ONE SITE LEASEHOLD TO A PROPERTY IN STOCKHOLM
* SELLS THREE PROPERTIES AND ONE SITE LEASEHOLD TO A PROPERTY IN STOCKHOLM AREA
* UNDERLYING PROPERTY VALUE OF ACQUIRED PROPERTIES AMOUNTS TO SEK 152 MILLION
* UNDERLYING PROPERTY VALUE OF DIVESTED PROPERTIES AMOUNTS TO SEK 238 MILLION
* TRANSFER OF POSSESSION IS PLANNED TO BE ON 1 DECEMBER 2017 Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)