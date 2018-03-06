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March 6, 2018 / 2:41 PM / a day ago

BRIEF-Kohler Co Announces Wind Power Investment

Reuters Staff

1 Min Read

March 6 (Reuters) - Kohler Co:

* SAYS ‍15-YEAR AGREEMENT TO PURCHASE 100 MEGAWATTS OF WIND POWER/YEAR FROM DIAMOND VISTA WIND FARM LOCATED NEAR SALINA, KANSAS​

* SAYS ‍ENEL GREEN POWER NORTH AMERICA WILL CONSTRUCT PROJECT THIS YEAR, WILL BE LONG-TERM OWNER & OPERATOR OF NEARLY 300 MW WIND PROJECT​

* SAYS ‍PROJECT, CURRENTLY UNDER CONSTRUCTION, IS EXPECTED TO BEGIN OPERATIONS BY END OF 2018​

* SAYS CO’S SHARE OF EXPECTED GENERATED POWER FROM DIAMOND VISTA WILL BE ENOUGH TO POWER NEARLY 40,000 HOMES​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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