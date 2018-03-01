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March 1, 2018 / 8:10 AM / Updated a day ago

BRIEF-Koovs Says ‍FY18 EBITDA Expected To Improve To Loss Of 14.4 Mln STG

Reuters Staff

1 Min Read

March 1 (Reuters) - Koovs Plc:

* ‍CONTINUES TO BE ACTIVELY ENGAGED IN A DIALOGUE WITH POTENTIAL CAPITAL PROVIDERS, WHILST PRUDENTLY MANAGING CASH RESOURCES​

* ‍TOTAL OF UP TO £50M OF FURTHER INVESTMENT WILL BE REQUIRED TO FUND ACCELERATION PLAN​

* ‍NOW EXPECTS H2 GROSS SALES TO BE DOWN DUE TO CASH CONSERVATION PLAN​

* ‍FY18 SALES EXPECTED TO BE £14.5M, EBITDA IS EXPECTED TO IMPROVE TO A LOSS OF £14.4M, WHILST CO’S TRADING MARGIN HAS CONTINUED TO INCREASE TO 11%​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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