BRIEF-Korres Says North Haven Private Equity Asia,Profex And Korres Reach An Investment Agreement

Dec 27 (Reuters) - KORRES NATURAL PRODUCTS SA:
* KORRES SAYS NORTH HAVEN PRIVATE EQUITY ASIA IV, L.P.,PROFEX INC AND GIORGOS KORRES ANNOUNCE AN INVESTMENT AGREEMENT
* KORRES TO CONTRIBUTE TO NISSOS HOLDINGS SHARES REPRESENTING 30% OF SHARE CAPITAL IN EXCHANGE FOR EQUAL SHARES AND PERCENT IN NISSOS
* KORRES SAYS NHPEA AND PROFEX HAVE AGREED TO SUBSCRIBE FOR SHARES IN NISSOS 56% AND 14% RESPECTIVELY FOR CASH, 48.3M EURO IN TOTAL
* KORRES SAYS NISSOS HAS AGREED TO PURCHASE SHARES, REPRESENTING 52.3% OF THE SHARE CAPITAL OF KORRES, AT A PRICE OF 5.08 PER SHARE
* KORRES SAYS AFTER COMPLETION OF THE ABOVE NISSOS WILL HOLD MORE THAN 82% OF KORRES
* KORRES SAYS WILL LAUNCH A MANDATORY TAKEOVER OFFER IN ORDER TO ACQUIRE THE REMAINING SHARES OF KORRES
* KORRES SAYS AGREED PROFEX AND KORRES WILL ENTER INTO AN EXCLUSIVE LICENSE AND SUPPLY AGREEMENT
* KORRES SAYS VIRTUE OF WHICH PROFEX WILL UNDERTAKE THE DISTRIBUTION OF KORRES PRODUCTS IN CHINA, HONG KONG AND MACAU
* KORRES SAYS CAPITAL INCREASE OF UP TO €10 MILLION WILL BE IMPLEMENTED BY THE SHAREHOLDERS OF NISSOS TO FUND THE EXPANSION OF GROUP Source text : bit.ly/2DW4FMJ Further company coverage: (Gdynia Newsroom)