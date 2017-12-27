FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Korres Says North Haven Private Equity Asia,Profex And Korres Reach An Investment Agreement
Sections
Featured
Assam tense ahead of citizens list targeting 'illegal Bangladeshis'
Top News
Assam tense ahead of citizens list targeting 'illegal Bangladeshis'
Apple apologizes after outcry over slowed iPhones
Technology
Apple apologizes after outcry over slowed iPhones
Trump says Russia probe will be fair, but timeline unclear: NYT
U.S.
Trump says Russia probe will be fair, but timeline unclear: NYT
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Consumer Goods and Retail
December 27, 2017 / 8:15 AM / 2 days ago

BRIEF-Korres Says North Haven Private Equity Asia,Profex And Korres Reach An Investment Agreement

Reuters Staff

2 Min Read

Dec 27 (Reuters) - KORRES NATURAL PRODUCTS SA:

* KORRES SAYS NORTH HAVEN PRIVATE EQUITY ASIA IV, L.P.,PROFEX INC AND GIORGOS KORRES ANNOUNCE AN INVESTMENT AGREEMENT

* KORRES TO CONTRIBUTE TO NISSOS HOLDINGS SHARES REPRESENTING 30% OF SHARE CAPITAL IN EXCHANGE FOR EQUAL SHARES AND PERCENT IN NISSOS

* KORRES SAYS NHPEA AND PROFEX HAVE AGREED TO SUBSCRIBE FOR SHARES IN NISSOS 56% AND 14% RESPECTIVELY FOR CASH, 48.3M EURO IN TOTAL

* KORRES SAYS NISSOS HAS AGREED TO PURCHASE SHARES, REPRESENTING 52.3% OF THE SHARE CAPITAL OF KORRES, AT A PRICE OF 5.08 PER SHARE

* KORRES SAYS AFTER COMPLETION OF THE ABOVE NISSOS WILL HOLD MORE THAN 82% OF KORRES

* KORRES SAYS WILL LAUNCH A MANDATORY TAKEOVER OFFER IN ORDER TO ACQUIRE THE REMAINING SHARES OF KORRES

* KORRES SAYS AGREED PROFEX AND KORRES WILL ENTER INTO AN EXCLUSIVE LICENSE AND SUPPLY AGREEMENT

* KORRES SAYS VIRTUE OF WHICH PROFEX WILL UNDERTAKE THE DISTRIBUTION OF KORRES PRODUCTS IN CHINA, HONG KONG AND MACAU

* KORRES SAYS CAPITAL INCREASE OF UP TO €10 MILLION WILL BE IMPLEMENTED BY THE SHAREHOLDERS OF NISSOS TO FUND THE EXPANSION OF GROUP Source text : bit.ly/2DW4FMJ Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.