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BRIEF-Kosmos Energy To Plug A Well Offshore Mauritania
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#Regulatory News
December 12, 2017 / 7:46 AM / 2 days ago

BRIEF-Kosmos Energy To Plug A Well Offshore Mauritania

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 12 (Reuters) - Kosmos Energy Ltd:

* COMPLETED DRILLING LAMANTIN-1 EXPLORATION WELL LOCATED IN BLOCK C-12 OFFSHORE MAURITANIA IN APPROXIMATELY 2,200 METERS OF WATER​

* LAMANTIN-1 WELL EVALUATION SUGGESTS CAMPANIAN RESERVOIR OBJECTIVE WAS WATER BEARING WITH SOME RESIDUAL HYDROCARBONS​

* ‍BELIEVE PROSPECT FAILED DUE TO A LACK OF TRAP, RELATED TO A COMBINATION OF UP-DIP SAND PINCH-OUT AND TOP / BASE SEAL EFFECTIVENESS​

* ‍WELL TO BE PLUGGED, ABANDONED; WELL RESULTS INTEGRATED IN ONGOING EVALUATION OF SIGNIFICANT REMAINING PROSPECTIVITY IN ACREAGE POSITION​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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