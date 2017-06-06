BRIEF-Kotipizza Group upgrades FY outlook

June 6 (Reuters) - KOTIPIZZA GROUP OYJ
* REG-KOTIPIZZA GROUP OYJ: KOTIPIZZA UPGRADES ITS OUTLOOK FOR THE FINANCIAL YEAR
* REASONS FOR UPGRADE ARE UNEXPECTEDLY STRONG SALES GROWTH IN KOTIPIZZA CHAIN AND MANAGEMENT'S UPDATED OUTLOOK ON SALES IN REMAINING PERIOD OF FINANCIAL YEAR
* ESTIMATES FOR FULL FINANCIAL YEAR THAT CHAIN-BASED NET SALES WILL GROW BY OVER TEN (10) PER CENT AS COMPARED TO PREVIOUS FINANCIAL YEAR
* ESTIMATES THAT COMPARABLE EBITDA WILL GROW AS COMPARED TO PREVIOUS YEAR Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)