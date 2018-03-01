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March 1, 2018 / 3:36 PM / Updated 13 hours ago

BRIEF-Kroger Co Says "Raising The Minimum Age To 21 To Purchase Firearms And Ammunition In All Of Our Fred Meyer Locations That Sell Firearms"‍​

Reuters Staff

1 Min Read

March 1 (Reuters) - Kroger Co:

* KROGER CO SAYS“RAISING THE MINIMUM AGE TO 21 TO PURCHASE FIREARMS AND AMMUNITION IN ALL OF OUR FRED MEYER LOCATIONS THAT SELL FIREARMS”‍​

* KROGER - WILL NO LONGER ACCEPT ANY SPECIAL-ORDERS OF ASSAULT-STYLE RIFLES WEAPONS IN ALASKA

* KROGER -“AS WE REFRESH STORES WE ARE OFTEN TRANSITIONING GUN DEPARTMENTS DUE TO SOFTER DEMAND AND CHANGING CUSTOMER PREFERENCES”

* KROGER - IN RESPONSE TO EVENTS IN PARKLAND & ELSEWHERE, CO HAS“TAKEN A HARD LOOK” AT POLICIES, PROCEDURES FOR FIREARM SALES‍​ ‍​ Further company coverage: (Reuters.Brief@thomsonreuters.com)

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