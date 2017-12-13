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#Regulatory News
December 13, 2017 / 1:18 PM / a day ago

BRIEF-Kroger, ‍Teamsters Ratify New Labor Agreement

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 13 (Reuters) - Kroger Co:

* KROGER CO - ‍RATIFICATION OF A NEW LABOR AGREEMENT THAT PROVIDES FOR KROGER‘S WITHDRAWAL FROM CENTRAL STATES PENSION FUND​

* KROGER - ‍NEW LABOR AGREEMENT COVERS ASSOCIATES REPRESENTED BY IBT AT 3 DISTRIBUTION CENTERS,2 DAIRY MANUFACTURING FACILITIES OPERATED BY KROGER​

* KROGER CO - ‍KROGER AND IBT HAVE ESTABLISHED A NEW FUND, CALLED INTERNATIONAL BROTHERHOOD OF TEAMSTERS CONSOLIDATED PENSION FUND

* KROGER CO - ‍TOTAL NUMBER OF ACTIVE ASSOCIATES COVERED IS ABOUT 1,800 IN NEW FUND ESTABLISHED BY KROGER AND IBT​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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